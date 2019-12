Frankfurt am Main

Bischof gegen Abtreibungsgegner: Entscheidung Ende Januar

19.12.2019, 14:46 Uhr | dpa

Im Rechtsstreit um Äußerungen eines Abtreibungsgegners über den Limburger Bischof Georg Bätzing will das Oberlandesgericht Frankfurt am 30. Januar das Urteil bekanntgegeben. Der Kirchenmann wehrt sich unter anderem gegen die Behauptung des Mannes aus Bayern, er unterstütze die "Abtreibungsindustrie". In erster Instanz hatte die Unterlassungsklage von Bätzing vor dem Landgericht Frankfurt Erfolg gehabt. Dagegen hatte der Abtreibungsgegner Berufung eingelegt.

"Selbstverständlich befürwortet Dr. Bätzing keine Abtreibungen", sagte der Rechtsanwalt des Bischofs am Donnerstag in der mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht. Der Vorsitzende Richter ließ erkennen, dass er das Urteil des Landgerichts für überwiegend richtig halte, weil die Äußerungen des Beklagten nicht vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt seien und stattdessen die "Grenzen des Zulässigen überschritten" hätten.

Im Vorfeld der rechtlichen Auseinandersetzung waren Einigungsversuche zwischen Bätzing und dem Abtreibungsgegner gescheitert. Der Bischof hatte sich daraufhin gerichtlich gegen die "ehrenrührigen Behauptungen" zur Wehr gesetzt.

Zwischen Abtreibungsgegnern und Bischof Bätzing hat es schon mehrere Auseinandersetzungen gegeben. So wurde vor dem Privathaus des Bischofs vor rund zwei Jahr ein Banner errichtet, unter anderem per Postkartenaktion wurde ihm vorgeworfen, für Abtreibungen zu werben. Der Bischof hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen, ein Sprecher bezeichnete die Kampagne gegen Bätzing damals als "Rufmord".