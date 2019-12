Luxus-Dienstwagen und höhe Löhne

Präsidium der AWO Frankfurt tritt geschlossen zurück

20.12.2019, 13:31 Uhr | dpa

Die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt steht seit Wochen in der Kritik wegen hoher Löhne und Luxus-Dienstwagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Nun hat das ehrenamtliche Präsidium Konsequenzen gezogen.

In der Affäre um überhöhte Gehälter und teure Dienstwagen bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist nun das komplette Präsidium des Kreisverbands zurückgetreten. "Ab sofort kann und muss die AWO Frankfurt reorganisiert werden. Wir haben die Weichen gestellt", hieß in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Ein neues Präsidium soll am 18. Januar 2020 für eine Übergangszeit bis Ende nächsten Jahres gewählt werden.

"Zweifelsohne sind im Kreisverband Frankfurt Fehler gemacht worden", hieß es. "Nach allem, was wir bis jetzt wissen, haben einzelne Personen, denen wir in der Vergangenheit vertrauten, wohl Maß und Mitte verloren." An den Bundesvorstand appellierte der Kreisverband, "kollegial und solidarisch die erforderlichen Prüfungen und Veränderungen zu unterstützen". Und: "Die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit muss unser gemeinsames Ziel sein."

Der Frankfurter AWO-Kreisverband steht bereits seit Wochen in der Kritik. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges und der Untreue mit Geldern der Stadt. Für Aufregung sorgen auch Berichte über Luxus-Dienstwagen, teure Hotelübernachtungen und ungewöhnlich hohe Gehälter für einige Mitarbeiter. Der langjährige Geschäftsführer Jürgen Richter war bereits vor zwei Wochen zurückgetreten.