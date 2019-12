Frankfurt am Main

Polizei will in Silvesternacht konsequent vorgehen

27.12.2019, 13:06 Uhr | dpa

Die Frankfurter Polizei hat ein konsequentes Vorgehen gegen Störer und Straftäter in der Silversternacht angekündigt. Vor allem Angriffe auf Einsatzkräfte etwa der Feuerwehr oder der Rettungsdienste sollen hart geahndet werden. Ähnlich wie im vergangenen Jahr werde auf der Fußgängerbrücke "Eiserner Steg" und den dazugehörigen Brückenköpfen ein Sicherheitsbereich angelegt, sagte Walter Seubert, der Vizepräsident der Frankfurter Polizei, am Freitag. Landes- und Stadtpolizei werden den Angaben zufolge "im mittleren dreistelligen Bereich" unterwegs sein, zahlreiche Beamte werden mit einer "Bodycam" ausgerüstet sein. Auch temporäre Videoüberwachung soll eingerichtet werden.

Bereits am Samstag soll es verstärkte Polizeipräsenz und Kontrollen geben, etwa um den Bau von Barrikaden zu verhindern. In der Silvesternacht selbst werden private Sicherheitsdienste Einlasskontrollen am Sicherheitsbereich durchführen, sagte der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU). Die Stadt habe ein Mitführverbot für Taschen mit einem Fassungsvermögen von mehr als drei Litern und für Feuerwerk ab der Kategorie 2 erlassen. Dazu zählen etwa klassische Silvesterraketen, Böller oder Fontänen, die in der Zeit von 28. bis 31. Dezember von über 18 Jahre alten Personen gekauft werden dürfen.