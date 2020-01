Frankfurt am Main

Keine S-Bahn östlich von Frankfurt wegen Stellwerkstörung

02.01.2020, 17:03 Uhr | dpa

Eine Stellwerkstörung in Offenbach hat am Donnerstagnachmittag den S-Bahn-Verkehr östlich von Frankfurt zum Erliegen gebracht. Erst nach rund vier Stunden konnte das Problem behoben werden, wie die Bahn mitteilte. Betroffen waren die S1 nach Rödermark/Ober-Roden, die S2 nach Dietzenbach, die S8 und S9 nach Hanau sowie die Regionalbahn 61 nach Dieburg. Die Störung trat gegen 12.30 Uhr auf und endete gegen 16.30 Uhr. Die Bahn rechnete noch bis in den Abend hinein mit Verzögerungen auf den Strecken.

Auf der Strecke mussten die Fahrgäste teilweise mehr als eine Stunde in den Bahnen ausharren. Aus einem Zug der S2, der eineinhalb Stunden festsaß, seien Fahrgäste herausgesprungen, was verboten sei, sagte eine Bahnsprecherin. Damit hätten sie die Weiterfahrt noch mehr verzögert, denn in so einem Fall müsse routinemäßig die Polizei gerufen werden, um das Gleis freizumachen. Die "Offenbach-Post" hatte zuvor online darüber berichtet. Darin hieß es unter anderem, dass es zu Problemen kam, da es in S-Bahnen keine Toilette gebe. Fahrgäste hätten sich mit Bechern beholfen.

Die S1 fuhr nur bis Frankfurt-Süd, die S2 bis Griesheim. Die S8 und S9 endeten am Frankfurter Hauptbahnhof. Es wurde versucht, einen Busersatzverkehr von Frankfurt-Süd aus einzurichten, sagte die Sprecherin. Dies war den Angaben zufolge bis zum Nachmittag nur für die RB 61 ab Dreieich-Buchschlag gelungen.