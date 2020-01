Frankfurt am Main

Polizei stoppt aggressiven Hund mit Taser

02.01.2020, 18:48 Uhr | dpa

Die Polizei hat einen aggressiven und um sich beißenden Hund in Frankfurt mit einem Taser gestoppt. Zuvor hatte der Vierbeiner zwei Radler mit Bissen verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Einen von ihnen habe der Hund, bei dem es sich um einen Pitbull Terrier handele, in beide Waden gebissen, den anderen in eine Wade und ins Gesäß. Der Mann musste nach Angaben des Polizeisprechers ins Krankenhaus gebracht werden, nach der Behandlung konnte er wieder entlassen werden.

Das Tier war im Nordpark im Frankfurter Stadtteil Bonames vermutlich ausgesetzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Hund eine Leine, mit der er an einer Parkbank festgebunden war, durchgebissen. Weil er niemanden an sich heranließ, aggressiv war, die Zähne fletschte und bellte, setzte die zur Hilfe gerufene Polizei schließlich einen Taser ein, um den Hund zu bändigen und einzufangen. Das Tier wurde in ein Tierheim gebracht. Der Halter war nach Angaben des Sprechers zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zuvor hatte "Bild" über den Vorfall berichtet.