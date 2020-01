Frankfurt am Main

Designiertes Awo-Vorstandsmitglied verzichtet auf Amt

03.01.2020, 14:11 Uhr | dpa

Klaus Roth, designiertes Vorstandsmitglied des in die Negativschlagzeilen geratenen Frankfurter Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt (Awo), hat seinen Verzicht auf eine Vorstandstätigkeit erklärt. "Wir arbeiten gerade intensiv an der Neuaufstellung unseres Verbandes und möchten gestärkt aus der laufenden Krise hervorgehen", erklärte Roth in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Er wolle nicht den Entscheidungen der am 18. Januar angesetzten Kreiskonferenz im Wege stehen. "Die Delegierten sollen ihre Wahl frei von Zwängen innerhalb und außerhalb des Verbandes treffen können", so Roth.

Der Awo Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt kündigte am Freitag für die kommenden Wochen Gespräche mit der Stadt Frankfurt an, "um gemeinsam an der Aufklärung zu arbeiten und die Situation für diejenigen zu stabilisieren, die vor Ort wichtige Arbeit für die Menschen leisten", wie der Awo-Vorstandsvorsitzende Wolfgang Stadler sagte. "Wir werden alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und die Awo in Frankfurt am Main und Wiesbaden unbelastet auf einen neuen Weg bringen, um das unersetzliche Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen für die Gemeinschaft wieder zu ermöglichen."

Der Frankfurter Kreisverband steht nach Berichten um Luxus-Dienstwagen und ungewöhnlich hohe Gehälter einiger Mitarbeiter massiv in der Kritik.