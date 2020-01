Frankfurt am Main

Erste Klimaschutzdemo 2020: Kritik an Silvesterfeuerwerk

03.01.2020, 16:23 Uhr | dpa

Auch im neuen Jahr fordern Schülerinnen und Schüler der Bewegung "Fridays for Future" ein Umdenken hin zu mehr Klimaschutz. Im Mittelpunkt der ersten Frankfurter Demonstration im neuen Jahr stand am Freitag das Thema Luftverschmutzung durch Feuerwerkskörper. Die Organisatoren hatten Feuerwerksmüll gesammelt und legten sie am Römerberg in Form einer Lunge auf den Boden. Damit solle gezeigt werden, dass die Silvesterknallerei schädlich für die Umwelt, Tiere und den Menschen sei. Rund 150 Teilnehmer seien zur Demo gekommen, die Polizei zählte 140.

Wie die Proteste im neuen Jahr fortgesetzt werden, soll kommende Woche entschieden werden. Diskutiert werde, ob die Demonstrationen in wöchentlichem Turnus fortgeführt werden. "Klar ist, wir werden auch 2020 nicht aufgeben", sagte eine Sprecherin.