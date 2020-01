Frankfurt am Main

Diebe erbeuten Zehntausende Euro in Pfandleihhaus

03.01.2020, 17:53 Uhr | dpa

Mehrere zehntausend Euro Beute haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Pfandleihhaus in Frankfurt gemacht. Nachdem sich die Diebe Zutritt zu dem Geschäft im Bahnhofsviertel verschafft hatten, brachen sie mit Werkzeug einen Tresor auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Durch die Öffnung entnahmen sie dann Bargeld in unterschiedlichen Währungen. Der Einbruch fand den Angaben zufolge zwischen Silvester und Donnerstagmorgen statt. Die Täter entkamen im Anschluss unerkannt.