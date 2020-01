Frankfurt am Main

Zwei Männer bei versuchtem Raubüberfall verletzt

05.01.2020, 16:33 Uhr | dpa

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem versuchten Raub sind zwei 42 Jahre alte Männer am späten Samstagabend im Frankfurter Kneipenviertel Sachsenhausen angegriffen und verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete, hatte eine größere Gruppe die beiden Männer am Mainufer angesprochen und wollte ihnen zunächst Drogen verkaufen. Als sie diesen Vorschlag zurückwiesen, sei einer der Männer mit Pfefferspray besprüht worden und habe versucht zu fliehen, wobei ihn ein Teil der Gruppe verfolgt, mit Flaschen beworfen und geschlagen habe.

Der Mann stürzte den Angaben zufolge und verletzte sich erheblich am Bein. Sein Begleiter, der demnach ebenfalls zu fliehen versuchte, wurde zu Boden gerissen und mit Tritten und Schlägen misshandelt. Dabei versuchten die Angreifer laut Polizei vergeblich, ihm die Geldbörse abzunehmen. Die Verletzungen beider Männer mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im Zuge der Fahndung nach den Angreifern wurden sieben Verdächtige vorläufig festgenommen, waren am Sonntagnachmittag aber wieder auf freiem Fuß.