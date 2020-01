Pflanzen auf dem Dach

Frankfurt will grüne Haltestellen testen

06.01.2020, 10:17 Uhr | t-online.de

Eine bepflanzte Bushaltestelle in Utrecht: Die Stadt Frankfurt am Main prüft in einem Pilotprojekt, ob das auch hier möglich wäre. (Quelle: Gerard Til/Dutch height/Archiv/imago images)