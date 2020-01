Frankfurt am Main

Nach Angriff mit Glasflasche sitzt Verdächtiger in U-Haft

13.01.2020, 08:37 Uhr | dpa

Nach einer blutigen Attacke mit einer abgebrochenen Glasflasche in Frankfurt sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag sagte, erging der Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Der Verdächtige soll am frühen Sonntagmorgen einen 26-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche attackiert haben.

Das Opfer war mit seiner Freundin in Frankfurt-Sachsenhausen unterwegs, als es den Angaben zufolge mit dem 18-Jährigen und zwei Begleitern in Streit geriet. Daraufhin soll der Verdächtige eine Glasflasche zerschlagen und mit dem abgebrochenen Ende den 26-Jährigen verletzt haben. Die drei Männer flüchteten zunächst, konnten aber kurz darauf von der Polizei erwischt werden. Die Begleiter des 18-Jährigen kamen wieder auf freien Fuß.