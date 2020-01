Gruseliger Fund

Leichenteile auf Müllkippe bei Frankfurt entdeckt

13.01.2020, 10:33 Uhr | t-online.de , Martin Hoffmann

Auf einer Müllkippe in der Nähe von Frankfurt hat die Polizei die Überreste einer seit Wochen vermissten Frau entdeckt. Unter dringendem Tatverdacht steht ihr Ex-Mann.



Die Polizei in Frankfurt hat auf der Mülldeponie Flörsheim-Wicker die Überreste einer seit Oktober vermissten Frau entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft t-online.de bestätigte, handelt es sich um die Knochen einer 43-Jährigen aus Frankfurt. Das habe eine DNA-Analyse bestätigt. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Fall berichtet.

Unter dringendem Tatverdacht steht laut Staatsanwaltschaft der 37-jährige Ex-Mann der Frau. Er soll sie im Oktober in der gemeinsamen Wohnung getötet haben. Der Mann wurde bereits am 14. November festgenommen und sitzt in U-Haft.

DNA-Test bestätigt Verdacht



Die Polizei hatte einen Hinweis darauf bekommen, dass er die Leiche im Müll entsorgt haben soll. Daraufhin wurden die Förderbänder der Mülldeponie nach Knochen und Zähnen abgesucht, die die hohen Temperaturen bei der Müllverbrennung überstanden haben könnten.



Ende letzter Woche wurden die Beamten dann in dem mehr als 20.000 Tonnen umfassenden Schlackeberg aus verbrannten Müllresten fündig. Ein DNA-Test bestätigte den Verdacht. Die Hintergründe des Todes der Frau sind unklar.