Frankfurt am Main

Landesregierung will Frankfurter Kinderambulanz unterstützen

14.01.2020, 02:03 Uhr | dpa

Handpuppen in einem Untersuchungsraum der Medizinischen Kinderschutzambulanz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die hessische CDU-Fraktion stellt heute die Förderpläne des Landes für die Kinderschutzambulanz in Frankfurt vor. Um die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch und Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, wolle die schwarz-grüne Landesregierung für die Ambulanz am Frankfurter Universitätsklinikum "erhebliche finanzielle Mittel im Landeshaushalt bereitstellen", hieß es. Der Parlamentarische Geschäftsführer Holger Bellino (CDU) und der gesundheitspolitische Sprecher Ralf-Norbert Bartelt (CDU) wollen sich zudem vor Ort über die Arbeit der Ambulanz informieren.

Die Kinderschutzambulanz in Frankfurt ist nach eigenen Angaben darauf spezialisiert, zu erkennen, wenn Kinder missbraucht, misshandelt oder vernachlässigt werden. 2018 erreichten die Anzahl der dortigen Behandlungen und Vorstellungen einen neuen Höhepunkt, wie aus der Antwort des hessischen Wissenschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP hervorgeht.