Nach bundesweiten Durchsuchungen

Stadt Frankfurt zeigt AWO-Kreisverband an

14.01.2020, 16:51 Uhr | t-online.de , dpa

AWO in Frankfurt am Main: Die Zentrale wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht. (Quelle: Michael Schick/imago images)

Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Frankfurter AWO-Zentrale und mehrere Wohnungen durchsucht. Es geht um den Verdacht auf Betrug. Nun reagiert die Stadt Frankfurt.

Die Stadt Frankfurt hat am Dienstag Anzeige gegen den Kreisverband Frankfurt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gestellt. Anlass seien die Durchsuchungen in Geschäftsräumen und Privatwohnungen von AWO-Verantwortlichen, sagte eine Sprecherin von Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU).



Auch die Äußerungen der Staatsanwaltschaft, wonach der Stadt Frankfurt durch unrichtige Personalkostenabrechnungen ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden sein könnte, hätten die Anzeige bewirkt. "Da wir bislang noch keine Akteneinsicht erhalten und keine näheren Kenntnisse über Umfang des voraussichtlichen Schadens und beteiligte Personen haben, stellen wir vorsorglich Strafanzeige und Strafantrag aus allen rechtlichen in Betracht kommenden Gründen", sagte Birkenfeld laut Mitteilung.

Durchsuchung in Frankfurter AWO-Zentrale



Am Dienstagmorgen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Büroräume und Wohnungen durchsucht. Darunter war auch die AWO-Zentrale des Frankfurter Kreisverbands in der Henschelstraße.

Insgesamt wurden sechs Privatwohnungen und acht Geschäftsräume in Frankfurt, Wiesbaden, Berlin, Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) und Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) durchsucht. Das berichtet die "FAZ" unter Berufung auf eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Ermittelt werde den Angaben zufolge wegen Betrugs gegen sechs Personen, darunter zwei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 40 und 63 Jahren, die bei der AWO in Frankfurt und Wiesbaden zum Teil ehrenamtlich in leitenden Funktionen tätig waren.

Zahlreiche Geschäftsunterlagen in schriftlicher und elektronischer Form wurden am Morgen sichergestellt. 84 Beamte der Staatsanwaltschaft und der Polizei Frankfurt, Westhessen und Südosthessen sowie des Landeskriminalamtes Berlin sollen laut "Bild"-Berichten im Einsatz gewesen sein. Die Auswertungen und Ermittlungen dauern an.