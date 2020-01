Frankfurt am Main

Terrormiliz: Mutmaßlicher Kommandeur vor Gericht

15.01.2020, 00:55 Uhr | dpa

Als mutmaßlicher Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) muss sich ein 33-Jähriger von heute an vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt verantworten. Als Kommandeur soll der Mann mindestens 20 IS-Kämpfer befehligt und selbst mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr am Bürgerkrieg in Syrien teilgenommen haben. Die Generalstaatsanwaltschaft legt ihm die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zur Last. Der Staatsschutzsenat steht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme bis Mitte März.