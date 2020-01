Frankfurt am Main

Neuwahl von Awo-Präsidium wird möglicherweise verschoben

15.01.2020, 20:30 Uhr | dpa

Der in die Negativschlagzeilen geratene Frankfurter Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) wird bei seiner Konferenz am kommenden Samstag möglicherweise doch noch nicht über eine personelle Neuaufstellung abstimmen. "Auf mehrfachen Wunsch aus der Mitgliedschaft und den Ortsvereinen wird die angesetzte Neuwahl des Präsidiums voraussichtlich auf eine Konferenz zu einem späteren Zeitpunkt verschoben werden", teilte der Kreisverband am Mittwochabend mit. Es gebe noch viel Diskussions- und Austauschbedarf über die aktuelle Situation, sagte ein Sprecher. Ob gewählt wird oder nicht, werde sich auf der Kreiskonferenz (18. Januar) entscheiden.

Der Awo-Kreisverband teilte weiter mit, dass das Treffen mit etwa 100 Delegierten nicht-öffentlich sein werde - "um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich losgelöst von der öffentlichen Debatte auszutauschen". Der Frankfurter Kreisverband steht nach Berichten um Luxus-Dienstwagen und ungewöhnlich hohe Gehälter einiger Mitarbeiter seit Wochen massiv in der Kritik. Die Vorgänge bei der Frankfurter Awo sowie im benachbarten Kreisverband Wiesbaden beschäftigen auch die Staatsanwaltschaft.