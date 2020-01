Frankfurt am Main

Festgenommener Trickbetrüger mit Haftbefehl gesucht

17.01.2020, 13:19 Uhr | dpa

Der in Frankfurt festgenommene Trickbetrüger wurde bereits mit Haftbefehl gesucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich um einen 31 Jahre alten Mann aus dem Ostalbkreis (Baden-Württemberg). Er soll sich am Donnerstag als falscher Polizist ausgegeben haben, um das ersparte Geld eines Rentners im Frankfurter Stadtteil Fechenheim zu kommen. Der 79-Jährige schöpfte jedoch Verdacht und alarmierte die Polizei. Bei der geplanten Geldübergabe wurde der 31-Jährige festgenommen. Dabei schoss der Rentner mit einer scharfen Pistole in den Boden. Warum er dies tat, ist weiterhin unklar. Verletzt wurde niemand. Der 79-Jährige hat für den Besitz der Waffe eine Erlaubnis.