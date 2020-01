Frankfurt am Main

Awo-Kreiskonferenz mitten in schwerer Krise

18.01.2020

Vertreter der Ortsvereine und Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Frankfurt kommen heute in Frankfurt zu ihrer Kreiskonferenz zusammen. Das turnusgemäße Treffen fällt in eine schwere Krise des Frankfurter Kreisverbandes: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs- und Untreueverdachts gegen mehrere Awo-Vertreter, am Dienstag gab es in diesem Zusammenhang Durchsuchungen von Büros und Privatwohnungen. Hinzu kommen Medienberichte über ungewöhnlich hohe Gehälter und Luxus-Dienstwagen, die auch eine Prüfung durch den Awo-Bundesverband auslösten. Das bisherige Präsidium stellte seine Ämter bereits im Dezember zur Verfügung.

Zur personellen Neuaufstellung wird es am heutigen Samstag aber wohl nicht kommen: "Auf mehrfachen Wunsch aus der Mitgliedschaft und den Ortsvereinen wird die angesetzte Neuwahl des Präsidiums voraussichtlich auf eine Konferenz zu einem späteren Zeitpunkt verschoben werden", hieß es in einer Stellungnahme des Verbandssprechers vor dem Treffen. "Die Kreiskonferenz wird daher den Raum bieten, sich über die aktuelle Situation zu beraten."