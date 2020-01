Eine Regionalbahn ist im Frankfurter Hauptbahnhof ungebremst gegen einen Prellbock gefahren. Mehrere Fahrgäste wurden dadurch verletzt. Noch ist unklar, wie es dazu kommen konnte.

Bei einem Zugunfall im Frankfurter Hauptbahnhof sind am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr nach Angaben der Feuerwehr fünf Menschen verletzt worden. Ein Regionalexpress sei gegen einen Prellbock gefahren, teilte die Feuerwehr Frankfurt beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Aktuell sind wir mit mehreren Einsatzkräften am #Hbf in #Frankfurt im Einsatz. Dort ist ein Regionalexpress beim Einfahren gegen einen Prellbock gefahren, in dessen Folge einige Fahrgäste im Zug Verletzungen erlitten haben. ^rh