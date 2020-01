Frankfurt am Main

Pfandsysteme für Einmalbecher in Hessen wachsen

21.01.2020, 06:16 Uhr | dpa

In mehreren hessischen Städten soll mit umweltbewussten Pfandsystemen der Müllberg von Einmal-Kaffeebechern kleiner werden. In Frankfurt gibt es den wiederverwendbaren "#MainBecher" in immer mehr Cafés, Bäckereien und Tankstellen. Das System sei mit 25 Partnern im September vergangenen Jahres gestartet, inzwischen seien es 82, teilte ein Sprecher der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH mit. Rund 25 Millionen to-go-Kaffeebecher werden in Frankfurt nach Angaben der Stadt jährlich weggeschmissen.

Im Main-Kinzig-Kreis soll im Mai der "#MainzKinzigKrug" kommen. Die Stadt Hanau will nach eigenen Angaben mit einem eigenem Design hinterherziehen. In Kassel setzen die Kaffeeverkäufer auf den lokalen Anbieter Subcup. Schätzungen einer Sprecherin zufolge werden dort knapp sieben Millionen Einwegbecher jährlich verbraucht. Konkurrent der regionalen Mehrwegbecher ist das bundesweite System Recup, das in mehreren hessischen Städten Partnergeschäfte hat.

Das Prinzip des Pfandsystems funktioniert überall ähnlich: Für ein paar Euro erhalten Kaffeeliebhaber eine Pfandmarke oder einen Mehrwegbecher, den sie nach Gebrauch in allen teilnehmenden Geschäften abgeben können und dafür ein frisches Exemplar erhalten. Die abgegebenen Becher werden gespült und wieder in Umlauf gebracht.