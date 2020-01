Frankfurt am Main

Abgerissene Oberleitung sorgt für Probleme im Zugverkehr

21.01.2020, 15:48 Uhr | dpa

Eine Frau steigt in Frankfurt am Main in eine S-Bahn ein. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Eine abgerissene Oberleitung hat in Frankfurt für erhebliche Probleme im Zugverkehr gesorgt. 38 Züge hätten sich verspätet, weitere 31 seien umgeleitet worden und zwei Verbindungen seien ausgefallen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Eine Regionalbahn hatte bei ihrer Fahrt am Montagmorgen zwischen den Stadtteilen Höchst und Nied die Oberleitung auf einer Länge von 600 Meter herunter gerissen. Verletzt wurde niemand, die 250 Reisenden stiegen in einen Ersatzzug um. Die Reparatur der Leitung dauerte bis zum frühen Abend, anschließend wurde die Strecke wieder freigegeben. Ursache des Unglücks war laut den ersten Ermittlungen eine Materialermüdung.