Frankfurt am Main

Unwirksame Mietpreisbremse beschäftigt Oberlandesgericht

23.01.2020, 03:19 Uhr | dpa

Das Oberlandesgericht Frankfurt beschäftigt sich heute mit einer Klage gegen das Land Hessen im Zusammenhang mit der zunächst für unwirksam erklärten Mietpreisbremse. Mieter einer Wohnung in Frankfurt-Eschersheim verlangen Schadenersatz für ihrer Meinung nach deshalb zuviel geleistete Zahlungen. Hessen hatte Ende 2015 erstmals die Mietpreisbremse für 16 Kommunen eingeführt. Das Frankfurter Landgericht erklärte die Verordnung 2018 für unwirksam, da sie nicht ausreichend begründet war. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte diese Entscheidung vergangenes Jahr.

Die Mieter argumentieren, dass ihnen die Handhabe gegen ihren Vermieter gefehlt habe, um eine geringere Miete zu verlangen. Vor dem Frankfurter Landgericht hatten sie im vergangenen Jahr keinen Erfolg. Zur Begründung hieß es, ein "Amtshaftungsanspruch" bestehe gegen das Land als Gesetzgeber nur für die Allgemeinheit, nicht aber für einzelne Betroffene.

Die Mietpreisbremse deckelt Erhöhungen bei Neuvermietungen. Mitte vergangenen Jahres trat in Hessen eine neue Verordnung für 31 hessische Kommunen in Kraft, darunter Frankfurt. Ob das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt noch an diesem Donnerstag eine Entscheidung fällt, war nach Angaben einer Sprecherin unklar.