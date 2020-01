Erhebliche Beeinträchtigungen

Riss in Oberleitung sorgt für Zugausfälle rund um Frankfurt

23.01.2020, 10:29 Uhr | dpa

Wegen einer gerissenen Oberleitung bei Raunheim kommt es zu starken Beeinträchtigungen im Zugverkehr rund um Frankfurt. Im S-Bahn- und Regionalverkehr gibt es Ausfälle, Verspätungen und Umleitungen.

Ein Riss an einer Oberleitung sorgt bei Frankfurt am Main weiterhin für Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Die Strecke von Rüsselsheim in Richtung Kelsterbach ist nach Angaben eines Sprechers der Bahn weiter gesperrt. Bis wann die Reparaturarbeiten genau dauern, sei unklar. Der Ersatzverkehr zwischen Kelsterbach und Rüsselsheim mit Bussen laufe.

Die S8 aus Fahrtrichtung Frankfurt endet und wendet laut RMV in Kelsterbach, aus Fahrtrichtung Wiesbaden enden und wenden die S-Bahnen in Rüsselsheim. Die S9 von Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden wird wie die S1 über Frankfurt-Höchst umgeleitet.

Ursache noch unklar

Aufgrund eines Risses in der Oberleitung war am Mittwoch ein ICE zwischen dem Frankfurter Flughafen und Mainz stehen geblieben. Es kam zu massiven Störungen im Zugverkehr. Die Strecke zwischen Kelsterbach und Rüsselsheim blieb über Stunden in beide Richtungen gesperrt.



Nach den bisherigen Ermittlungen kann Fremdeinwirkung als Ursache für den Riss der Oberleitung ausgeschlossen werden. Er könne aber auch durch Materialermüdung verursacht worden sein, hieß es.