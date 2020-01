Frankfurt am Main

Lufthansa-Airbus landet nach Feueralarm an Bord in München

23.01.2020, 17:59 Uhr | dpa

Nach einer Feuerwarnung im Frachtraum eines Lufthansa-Flugzeuges ist die Maschine am Donnerstag sicher in München gelandet. Die Maschine war nach Angaben der Fluggesellschaft am Vormittag aus München in Richtung Miami gestartet und musste wegen des Alarms über dem Atlantik umkehren. Es sei bislang nicht geklärt, ob es an Bord des Airbus tatsächlich gebrannt habe.