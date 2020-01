Frankfurt am Main

"Isis ist überall" Prozess um makabren Silvesterscherz

27.01.2020, 02:40 Uhr | dpa

Wegen eines makabren Silvesterscherzes wird von heute an gegen zwei 26-Jährige vor dem Landgericht Frankfurt verhandelt. Die beiden Männer sollen in der Silvesternacht 2015/2016 am Frankfurter Mainufer mit einer Schreckschusspistole geschossen und dazu "Isis ist überall" gerufen haben. Das Amtsgericht hatte sie deshalb bereits zu Geldstrafen verurteilt. Sowohl die Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft gingen jedoch in die Berufung. Die Anklage legt den Männern Verstöße gegen das Waffengesetz sowie Bedrohung zur Last. Sie hätten bei Passanten den Anschein eines Terroranschlags erweckt.