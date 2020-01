Frankfurt am Main

Sozialminister: Erhöhte Aufmerksamkeit für Coronavirus

27.01.2020, 14:13 Uhr | dpa

Das Land Hessen trifft angesichts von Coronavirus-Fällen in Europa weitere Sicherheitsvorkehrungen. Die Krankheitsfälle in Frankreich zeigten, dass trotz der in China getroffenen Maßnahmen einzelne infizierte Personen nach Europa kommen könnten, teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Montag mit. "Deshalb erhöhen wir die Aufmerksamkeit für das Coronavirus und sensibilisieren sowohl medizinisches Personal als auch Öffentlichkeit." Hessens sei vorbereitet, im Fall des Falles schnell zu reagieren, damit es nicht zu einer Verbreitung komme. Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf eine Ansteckungsgefahr in Deutschland.

Dem Ministerium zufolge wurden in Hessen bereits verschiedene Vorkehrungen getroffen. So sei der öffentliche Gesundheitsdienst in besondere Bereitschaft versetzt worden. Am Frankfurter Flughafen seien Maßnahmen zur Untersuchung und Isolierung von Verdachtsfällen etabliert. Seit Samstag bekommen demnach Reisende nach China und aus den betroffenen Regionen Infoblätter über das Virus.

Von dem Ausbruch des neuartigen Erregers ist insbesondere China betroffen. Bestätigte Fälle der Lungenerkrankung gibt es unter anderem in den USA, Thailand, Singapur und Australien - aber auch in Deutschlands Nachbarland Frankreich. Dort wurden drei Fälle gemeldet.

In Hessen wurden mehrere Patienten wegen des Verdachts auf das Virus untersucht - der sich aber jeweils nicht bestätigte. Nach Angaben des Ministeriums hatte am Sonntag auch ein Flugreisender untersucht werden müssen, der in einer Maschine aus China saß und unter Fieber litt. Auch in diesem Fall habe es Entwarnung gegeben.