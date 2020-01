Frankfurt am Main

Messe "Ambiente": Bisher keinen Einbruch wegen Coronavirus

28.01.2020, 16:22 Uhr | dpa

Besucher schauen sich auf der Messe Ambiente des letzten Jahres am Stand eines finnischen Herstellers Produkte an. Foto: Susann Prautsch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China ist vorerst ohne Auswirkungen auf die großen Konsumgütermessen zu Jahresbeginn in Frankfurt geblieben. Es gebe bislang keine Absagen zur Weltleitmesse "Ambiente", die am kommenden Freitag (7. Februar) eröffnet werden soll, wie ein Sprecher der Messegesellschaft Frankfurt am Dienstag erklärte.

Im vergangenen Jahr hatten die Chinesen bei der Ambiente mit 601 Firmen die zweitgrößte Ausstellergruppe gestellt und waren nach den Italienern die zweitgrößte Besuchergruppe aus dem Ausland. Auf der Ausstellerliste 2020 sind 664 Einträge aus China zu finden, darunter drei Firmen, die direkt aus der Stadt Wuhan kommen, wo das Virus erstmals festgestellt worden war.