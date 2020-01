Frankfurt am Main

IG Metall sieht 141 Krisenherde in regionaler Autoindustrie

29.01.2020, 10:23 Uhr | dpa

Der IG-Metall-Bezirk Mitte sieht die Autoindustrie und ihre Zulieferer in einer schwierigen Situation. Man habe unter den Betrieben in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen 141 Krisenherde identifiziert, erklärte Bezirkschef Jörg Köhlinger am Dienstagabend in Frankfurt. "Das reicht von der Abmeldung von Leiharbeitern bis zur möglichen Insolvenz", sagte der Gewerkschafter.

Besonders verdichtet sei die Krise im Saarland, wo zusätzlich die Stahlindustrie große Probleme habe. In Thüringen sei insbesondere die Umgebung von Eisenach betroffen, in Hessen gebe es nur in der Region Kassel mit dem starken VW-Werk sowie der dortigen Rüstungsindustrie vergleichsweise wenige Probleme. Allgemein sieht die IG Metall eine konjunkturelle Delle und Schwierigkeiten bei Digitalisierung und der Umstellung auf elektrische Antriebe.