Uniklinik-Ärzte zu Warnstreik aufgerufen

29.01.2020, 17:56 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Marburger Bund hat Ärzte an den hessischen Universitätskliniken zum Warnstreik aufgerufen. Die ganztägige Aktion sei für den 4. Februar geplant und betreffe die Kliniken in Frankfurt, Marburg und Gießen, teilte der Marburger Bund am Mittwoch mit. Hintergrund sei die aktuelle Tarifrunde mit dem Land. Für die mehr als 2000 betroffenen Ärzte wird demnach unter anderem "eine spürbare Verbesserung" der Arbeitsbedingungen zu bestimmten Dienstzeiten gefordert, höhere Kinderzuschläge und eine Tarifsteigerung von 6,9 Prozent.

Der Verhandlungsführer für das Land Hessen, Staatssekretär Stefan Heck, reagierte laut Mitteilung des Innenministeriums mit Unverständnis auf die Ankündigung des Warnstreiks. "Wir sind bei den Tarifverhandlungen bisher gut vorangekommen und ich habe die Gespräche als sehr konstruktiv empfunden", sagte er. Der Streik sei überflüssig und ändere nichts "an der Tatsache, dass unser Angebot fair und angemessen ist". Die nächste Verhandlungsrunde ist laut Marburger Bund für den 27. Februar geplant.