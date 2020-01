Frankfurt am Main

Synodaler Weg: erste Plenarversammlung zu Reformprozess

30.01.2020, 02:41 Uhr | dpa

Mit einem Eröffnungsgottesdienst im Frankfurter Dom beginnt heute die erste Plenarversammlung des Synodalen Wegs, eines Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland. Unter der Leitung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und des Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, geht es bis Samstag unter anderem um Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche oder um das Thema Macht in der Kirche. Auch ein Bericht zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs wird laut Tagesordnung in den kommenden Tagen vorgestellt.

Unter den 230 Mitgliedern der Synodalversammlung sind die 69 deutschen Bischöfe vertreten, außerdem 69 Vertreter des ZdK und 92 Vertreter anderer katholischer Berufsgruppen. Der Apostolische Nuntius und 25 Beobachter aus verschiedenen Institutionen und dem benachbarten Ausland hören den Gesprächen ebenfalls zu.

In der ersten Sitzung wählt die Synodalversammlung die Mitglieder von vier Synodalforen. Während der zweijährigen Dauer des Synodalen Wegs sind noch drei weitere Plenarversammlungen geplant, die alle in Frankfurt stattfinden sollen.