Frankfurt am Main

Synodalversammlung mit Appellen fortgesetzt

31.01.2020, 11:01 Uhr | dpa

Die Synodalversammlung der deutschen Katholiken hat mit Appellen zur guten Zusammenarbeit und Handlungsbereitschaft ihre Sitzung in Frankfurt fortgesetzt. "Es liegt an uns, ob die Synodalversammlung in Zwist und Frust endet oder ob sie unsere Kirche auf dem Weg der Umkehr und Erneuerung voranbringt", sagte der Theologe Thomas Söding von der Ruhr-Universität Bochum am Freitag. "Wir brauchen Diskussionen, in denen ohne Tabus alle Probleme auf den Tisch kommen, die unter den Nägeln brennen. Wir brauchen Beschlüsse, die konkrete Reformprojekte auf den Weg bringen."

Die Versammlung wollte im Laufe des Freitags die sogenannten Synodalforen besetzen, die verschiedene Themenfelder wie die katholische Sexualmoral und die Rolle von Frauen in der Kirche bearbeiten sollen. Zudem sollten Berichte gehört werden, unter anderem zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche.

Die katholische Kirche hat als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal einen Reformprozess gestartet, den Synodalen Weg. Oberstes Organ dabei ist die aus Bischöfen, Gläubigen und Vertretern verschiedener Berufe in der Kirche besetzte Synodalversammlung.