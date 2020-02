Frankfurt am Main

Warnstreik an Hessens Uni-Kliniken

04.02.2020, 01:23 Uhr | dpa

Ärzte an den hessischen Universitätskliniken in Frankfurt, Gießen und Marburg treten heute in den Warnstreik. Am Vormittag (11.00 Uhr) sei eine zentrale Demonstration und Kundgebung in Marburg geplant, teilte die Gewerkschaft Marburger Bund mit. Für Notfälle gebe es Notdienstvereinbarungen.

Hintergrund für den ganztägigen Ausstand ist demnach die aktuelle Tarifrunde mit dem Land. Für die mehr als 2000 betroffenen Ärzte wird unter anderem "eine spürbare Verbesserung" der Arbeitsbedingungen zu bestimmten Dienstzeiten gefordert, höhere Kinderzuschläge und eine Tarifsteigerung von 6,9 Prozent.

Der Verhandlungsführer für das Land Hessen, Staatssekretär Stefan Heck, reagierte mit Unverständnis auf die Aktion. Der Streik sei überflüssig und das Angebot des Landes "fair und angemessen". Man biete den Ärzten nicht nur ein "ordentliches Plus von mehr als fünf Prozent, sondern legen noch das Landesticket oben drauf". Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 27. Februar geplant.

Auch bundesweit wollen Uni-Klinikärzte in den Warnstreik treten. Eine zentrale Kundgebung ist in Hannover geplant.