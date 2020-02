Frankfurt am Main

Coronavirus-Patienten in Uniklinik weiter ohne Symptome

04.02.2020, 11:54 Uhr | dpa

Das Universitätsklinikum in Frankfurt am Main. (zu dpa: "Mindestens zwei Passagiere aus Wuhan am Coronavirus infiziert"). Foto: picture alliance / Boris Roessler/dpa (Quelle: dpa)