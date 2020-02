Frankfurt am Main

RB Leipzig im Pokal zunächst ohne Werner

04.02.2020, 18:13 Uhr | dpa

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann verzichtet im DFB-Pokal-Achtelfinale zunächst auf Nationalspieler Timo Werner. Der 23-Jährige sitzt im Spiel bei Eintracht Frankfurt am Dienstag (18.30 Uhr/Sky und Sport1) vorerst auf der Bank. Der Tscheche Patrik Schick, der beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag nicht in der Startformation stand, läuft dagegen von Beginn an auf.

Bei der Eintracht ersetzt der Portugiese André Silva den nach einem Magen-Darm-Infekt geschwächten Bas Dost. Frankfurt hatte Leipzig in der Bundesliga vor zehn Tagen mit 2:0 besiegt.