Frankfurt am Main

Mahnwachen nach Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

05.02.2020, 18:39 Uhr | dpa

Nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten haben Grüne und Linke am Mittwoch in Frankfurt zu Mahnwachen aufgerufen. "Die FDP und die CDU haben damit wissentlich mit Hilfe der AfD und namentlich Björn Höcke einen Ministerpräsidenten installiert. Dieser Dammbruch entsetzt uns", hieß es im Aufruf des Frankfurter Kreisvorstands der Grünen, die um 19.00 Uhr eine Mahnwache an der Paulskirche organisierten wollten. Zur Mahnwache auf dem Paulsplatz rief auch die Römer-Fraktion der Linken auf, die von einem "Tabubruch" und "einem Tiefpunkt in der politischen Nachkriegsgeschichte dieses Landes" sprach.

"Wer auf diese Weise Rassisten hoffähig macht, ist vollkommen unglaubwürdig, wenn es um gemeinsames zivilgesellschaftliches Handeln" gehe, hieß es in einer Reaktion der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, die für 18 Uhr zu einer Demonstration an der Frankfurter Hauptwache aufriefen.

In Thüringen hat am Mittwoch erstmals in Deutschland die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt verholfen. Kemmerich setzte sich in Thüringen gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch. Dabei erhielt er sowohl Stimmen der CDU als auch der AfD.