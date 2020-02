Frankfurt am Main

Grundsteinlegung - Frankfurter Frauenvollzug wird ausgebaut

06.02.2020, 12:47 Uhr | dpa

Mit einer Investition von zwölf Millionen Euro vergrößert das Land Hessen die Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankfurt am Main III. Für ein neues Unterkunftsgebäude ist am Donnerstag der Grundstein gelegt worden, wie das Justizministerium mitteilte. "Die JVA, die eine der größten Anstalten Deutschlands für den Frauenvollzug ist, wird dann insgesamt 427 Haftplätze haben", sagte Ministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) in einer Mitteilung.

"Der Neubau setzt eine Reihe von Baumaßnahmen fort, die das Gesicht der Justizvollzugsanstalt über die letzten zwei Jahrzehnten ganz wesentlich verändert haben", sagte Kühne-Hörmann. Mit dem Neubau seien diese Umbaumaßnahmen abgeschlossen. Das Gebäude soll im Herbst 2021 fertig sein.

"Wir sind froh, dass unsere Anstalt mit dem Neubau weiter modernisiert wird", teilte Anstaltsleiterin Michaela Wasemüller mit . "Das neue Haus C wird insgesamt 66 Hafträume, einen behindertengerechten Haftraum sowie im Erdgeschoss einen Speiseraum für 144 Gefangene haben."

Die JVA III ist für den Frauenvollzug bestimmt. Sie hat eine Jugendabteilung, eine Abteilung des offenen Vollzugs sowie die Abteilung Mutter-Kind-Heim mit offenem und geschlossenem Vollzug.