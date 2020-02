Frankfurt am Main

Europaministerin: Brexit kann für Briten zum Erfolg werden

07.02.2020, 05:30 Uhr | dpa

Im Streit mit Großbritannien nach dem Brexit warnt die hessische Europaministerin Lucia Puttrich vor Überheblichkeit der Europäischen Union. "Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass der Brexit für Großbritannien zum Erfolg wird", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Brüssel habe womöglich ein größeres Interesse an einem Handelsabkommen als London.

Großbritannien war in der Nacht zum 1. Februar aus der EU ausgetreten. Bis zum Jahresende gilt eine Übergangsfrist, in der die künftigen Beziehungen geklärt werden sollen. Die Verhandlungspositionen liegen aber sehr weit auseinander.

"Die EU ist an einem Abkommen mit Großbritannien interessiert", sagte die hessische Ministerin, die wegen des Finanzplatzes Frankfurt viel mit der Brexit-Frage zu tun hat. "Es ist aber völlig offen, ob die Briten das auch wollen. Aus ihrer Perspektive spricht viel für eine Freihandelszone Großbritannien."

Für einen Brexit-Erfolg der Briten gebe es wegen der Weltsprache Englisch und der historisch bedingten internationalen Ausrichtung des Landes gute Chancen, sagte Puttrich. Dass der Brexit Nachahmer finde, erwarte sie aber nicht. "Die Briten waren schon immer sehr zufrieden mit ihrer Insellage. Da hat man keine direkten Nachbarn und die Sicherheitslage ist auch entspannter. Das ist nirgendwo sonst so in der EU, insbesondere nicht in Osteuropa."