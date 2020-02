Frankfurt am Main

Flughafen: Flugbetrieb normal angelaufen

10.02.2020, 08:35 Uhr | dpa

Trotz des Orkantiefs "Sabine" ist der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen nach Ende des Nachtflugverbotes normal angelaufen. Es gebe bislang auch keine massiven Verspätungen wegen des Sturms, berichtete ein Sprecher am Montagmorgen. Einige Airlines hatten aber bereits im Vorfeld vorsorglich Flüge abgesagt. Wegen des Sturms waren am Vortag 190 Starts und Landungen an dem größten deutschen Flughafen gestrichen worden. Am Flughafen gilt ein Nachtflugverbot von 23.00 bis 5.00 Uhr. Das stürmische Wetter begann in Hessen am Sonntagabend und nahm in der Nacht an Stärke zu.