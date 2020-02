Frankfurt am Main

Orkantief "Sabine" verläuft in Hessen weitgehend glimpflich

10.02.2020, 08:36 Uhr | dpa

Schäden am Dach des Frankfurter Doms, zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr - aber keine Verletzten: Orkantief "Sabine" hat Hessen nach einer ersten Bilanz der Polizei vom Montagmorgen weniger stark getroffen als erwartet. Einem Polizeisprecher zufolge wurde das Dach des Frankfurter Doms in der Nacht durch den Ausleger eines Baukrans beschädigt. Der Domplatz blieb zunächst großflächig abgesperrt, zu Schaden kam niemand. Außerdem habe es in der Sturmnacht bis zum frühen Morgen allein in Frankfurt etwa 60 weitere Einsätze von Polizei und Feuerwehr gegeben. Vielfach seien Bäume oder Baustellenschilder im Stadtgebiet umgestürzt.

In Südhessen wurde nach Angaben eines Polizeisprechers ein Trampolin aus einem Garten auf ein geparktes Auto geweht. Auch hier wurde niemand verletzt. In Wiesbaden berichtete die Polizei ebenfalls von Dutzenden Einsätzen in der Nacht wegen Sturm- und Orkanböen. Auch hier entwurzelte "Sabine" mehrere Bäume.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt lief der Flugbetrieb am Montagmorgen einem Sprecher zufolge weitgehend normal und ohne größere Verspätungen an. Einige Flugverbindungen für den Tag seien aber bereits im Vorfeld vorsorglich gestrichen worden. Pendler und Reisende müssen noch den ganzen Tag über mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Vielerorts in Hessen fällt die Schule aus.