Frankfurt am Main

Prozess um Angriff auf Busfahrer und Tötung eines Mannes

11.02.2020, 02:37 Uhr | dpa

Zwei schwere Bluttaten werden von heute an einem 26-Jährigen vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge soll der Mann im Mai vergangenen Jahres zunächst an einem Busbahnhof in Bad Soden (Main-Taunus-Kreis) einen Omnibusfahrer mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach seiner Festnahme fand man in der Nachbarwohnung des Deutschen auch noch die Leiche des dortigen Bewohners. Diese Tat geht laut Anklage ebenfalls auf das Konto des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft geht von Totschlag und versuchtem Totschlag aus. (AZ 3490 Js 223157/19).

Die Schwurgerichtskammer hat zunächst fünf Verhandlungstage bis Anfang März angesetzt. In dem Prozess geht es auch um eine mögliche Sicherungsverwahrung des mehrfach Vorbestraften in der Psychiatrie.