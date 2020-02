Frankfurt am Main

Forderung: Bessere Bedingungen zum Ehrentag für Winterradler

11.02.2020, 05:47 Uhr | dpa

Mehr und sicherere Radwege, gute Parkmöglichkeiten und Abhilfe gegen vereiste Strecken: An diesem Freitag (14. Februar) wird der alljährliche "Winter-Bike-to-Work-Day" (Winter-Fahrradpendler-Tag) begangen, ein Ehrentag für Fahrradfahrer, die auch bei Kälte und Dunkelheit mit zur Arbeit radeln. Der Tag wird mit vielen Aktionen international seit einigen Jahren begangen, immer am zweiten Freitag im Februar. Die Bedingungen für die Radfahrer müssten in Hessen besser werden, fordert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC).

Die Zahl der Winterradler nimmt nach Beobachtungen des ADFC zu. Konkrete Zahlen dazu gibt es zwar nicht. Doch in Frankfurt, Darmstadt und anderswo könne man morgens im Berufsverkehr sehen, dass sich im Sommer wie im Winter auf den Radwegen an den Kreuzungen regelrechte Staus bilden, sagt der Sprecher des Landesverbands, Torsten Willner. Dies habe nicht nur mit der tendenziell milderen Witterung zu tun, sondern auch mit den zunehmend verstopften Straßen. Für viele Pendler sei entscheidend, welches Verkehrsmittel sie am schnellsten zum Ziel bringt.

Radfahren auch im Winter attraktiv und sicher zu machen, sei im ureigensten Interesse von Städten, wenn sie Staus im Berufsverkehr vermeiden wollen, sagt die Expertin für Fahrradmobilität, Dagmar Köhler, vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Doch die Bedingungen seien vielerorts schon im Frühling, Sommer und Herbst nicht gut - und deshalb im Winter umso schlechter. "Wenn bei Dunkelheit und Nässe ein Sieben-Tonner direkt neben einem fährt, empfinden Radfahrende das als noch bedrohlicher als bei Helligkeit und gutem Wetter."