Frankfurt am Main

Junge Kamel-Stute aus Erfurt im Frankfurter Zoo

13.02.2020, 14:22 Uhr | dpa

Die Frankfurter Kameldame Hira hat eine neue Mitbewohnerin: Sie teilt ihre Anlage mit einem jungen Kamel aus Erfurt. Arya wurde am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie ist erst knapp ein Jahr alt, Hira bereits 18. "Wir sind froh, mit der jungen Arya eine neue Gefährtin für Hira gefunden zu haben", sagte Direktor Miguel Casares. Seit August 2019 musste Hira die Kamel-Anlage alleine bewohnen, nachdem die Stute Efrah im Alter von 21 Jahren eingeschläfert wurde.

Vor ihrem Umzug hat Arya im Thüringer Zoopark in Erfurt gelebt. Am Mittwoch war sie nach Frankfurt umgezogen. "Nach dem ersten Schock ist sie innerhalb weniger Minuten selbstbewusst in der Anlage umher stolziert", berichtete Kuratorin Sabrina Linn. Trampeltiere leben in freier Natur in sogenannten Haremsgruppen, bestehend aus einem Hengst und mehreren Stuten. Dafür gebe es im Frankfurter Zoo aber nicht genug Platz, sagte der Zoo-Direktor. Die beiden Stuten werden also keine weiteren Kamele als Mitbewohner bekommen.