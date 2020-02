Eschborn

Vertrag von Börsenchef Weimer um vier Jahre verlängert

14.02.2020, 16:00 Uhr | dpa

Vorstandschef Theodor Weimer soll die Deutsche Börse bis Ende 2024 führen. Der Aufsichtsrat des Dax-Konzerns verlängerte den Ende 2020 auslaufenden Vertrag des Managers um vier Jahre, wie das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mitteilte. "Theodor Weimer hat seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als zwei Jahren die Deutsche Börse in überzeugender Weise geführt", sagte Aufsichtsratschef Joachim Faber. Weimer habe das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben, den Aktienkurs erheblich gesteigert und die Belegschaft neu motiviert.

Der langjährige Chef der Hypovereinsbank hatte die Führung des Dax-Konzerns nach dem Krisenjahr 2017 übernommen. In dem Jahr war der geplante Zusammenschluss mit der Londoner Börse LSE gescheitert, ein auf den damaligen Konzernchef Carsten Kengeter zugeschnittenes Vergütungsprogramm zog Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen möglichen Insiderhandels nach sich.

Kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2018 hatte Weimer das Ziel ausgegeben, den Umsatz quer durch alle Einheiten organisch, also aus eigener Kraft, steigern zu wollen. In den vergangenen Jahren kam die Deutsche Börse in allen Bereichen voran. "Ich werde alles daran setzen, die Deutsche Börse, die mir in kurzer Zeit ans Herz gewachsen ist, weiter strategisch und operativ voranzubringen", betonte 60-jährige Manager nun.