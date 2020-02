Frankfurt am Main

Streit im Bahnhofsviertel: Zwei Männer verletzt

17.02.2020, 16:16 Uhr | dpa

Bei einem Streit im Frankfurter Bahnhofsviertel sind zwei Männer mit Messerstichen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 24-Jährige sei mit Stichen und Schnittverletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige wurde zunächst festgenommen, jedoch - da er nach den bisherigen Ermittlungen in Notwehr gehandelt hatte - wieder freigelassen. Er war nach der Tat am Samstagmittag in ein Zimmer eines nahen Hostels geflohen. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.