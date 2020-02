Frankfurt am Main

DFB mit Ex-Nationalspieler Hartwig bei Mahnwache in Hanau

20.02.2020, 16:24 Uhr | dpa

Der Deutsche Fußball-Bund wird nach der Gewalttat in Hanau mit dem DFB-Integrationsbotschafter und früheren Nationalspieler Jimmy Hartwig an der Mahnwache teilnehmen. Dies kündigte der Verband am Donnerstag in Frankfurt/Main an. Außerdem werde Generalsekretär Friedrich Curtius vor Ort sein.

Der 65 Jahre alte Hartwig, Sohn eines amerikanischen Soldaten und einer Offenbacherin, war früher rassistisch beleidigt worden, wie er mehrfach berichtete. Er spielte in der Bundesliga unter anderem für den Hamburger SV.

"Wir trauern um die Opfer von Hanau und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen. Wir sind angesichts dieser sinnlosen Gewalttat erschüttert und fassungslos", sagte DFB-Präsident Fritz Keller in einer Presseerklärung. "Sie ist die nächste eindringliche Mahnung, dass wir alle gegen Hass und Rassismus, gegen jede Form der Diskriminierung zusammenstehen müssen - ob auf der Stadiontribüne, auf der Straße oder im Internet."

Für das Wochenende kündigte der DFB Schweigeminuten und Trauerflor für die Spiele der 3. Liga und der Frauen-Bundesligen an. Die Deutsche Fußball Liga hat dies bereits für die 1. und 2. Bundesliga getan.

Im hessischen Hanau hatte am späten Mittwochabend ein 43-jähriger Deutscher zehn Menschen und sich selbst erschossen. Der Generalbundesanwalt zog den Fall noch in der Nacht zu Donnerstag an sich und ermittelt wegen Terrorverdachts.