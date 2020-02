Frankfurt am Main

Wieder mehr Kinos: Fachleute sehen aber keine Trendwende

23.02.2020, 09:31 Uhr | dpa

Besucher sitzen in einem Kino. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Entgegen dem langfristigen Trend gibt es in Hessen wieder mehr Kinos. Nach Angaben der Filmförderungsanstalt (FFA) stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Städte und Gemeinden mit Filmtheatern um vier auf 75. Die Zahl der Kinos erhöhte sich um 7 auf 129, die der Säle von 332 auf 346. Trotz der Entwicklung sehen Fachleute keine Trendwende für die hessische Kinolandschaft. "Das Kinosterben ist keineswegs gestoppt, höchstens verlangsamt", sagte Erwin Heberling, Geschäftsführer des Film- und Kinobüros Hessen in Frankfurt.

Zudem verweist selbst die FFA darauf, dass der Anstieg nur zum Teil einem Branchenwachstum geschuldet ist. Auch eine geänderte Zuordnung von Wanderkinos wirke sich auf die Statistik aus.

Laut Heberling hat sich die Zahl der hessischen Städte und Gemeinden mit Kinos in den vergangenen Jahrzehnten deutlich reduziert: So lag die Zahl 2002 noch bei 84 Standorten. Geschlossen worden seien seitdem vor allem Filmtheater im ländlichen Raum. Ursache sei ein Konzentrationsprozess, den das Aufkommen der Großkinos - der Multiplexe - Ende der 90er Jahre in Gang gesetzt habe.

Das Film- und Kinobüro Hessen setzt sich nach eigenen Angaben seit über 35 Jahren für Filmkultur in Hessen ein. Der gemeinnützige Verein hat seinen Sitz in Frankfurt.