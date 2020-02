Frankfurt am Main

Mehr Übernachtungen in hessischen Jugendherbergen

27.02.2020, 14:19 Uhr | dpa

Reisende haben im vergangenen Jahr mehr Nächte in den hessischen Jugendherbergen verbracht. Insgesamt 716 425 Übernachtungen seien in den hessenweit 32 verbandseigenen Jugendherbergen gebucht worden, das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Landesverband Hessen des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Verbandssprecher Knut Stolle zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden, zumal es mit einem Haus weniger als im Vorjahr geschafft worden sei. Die Jugendherberge Rüdesheim war zum Jahreswechsel 2018/19 wegen Mängeln an der Bausubstanz geschlossen worden.