In Auto gefahren

38-Jähriger stirbt bei Kollision auf Autobahn bei Frankfurt

02.03.2020, 07:45 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der A3 bei Frankfurt ist am späten Sonntagabend ein 38-Jähriger gestorben. Das Auto, in dem er mitfuhr, war zuvor mit einem anderen Wagen zusammengestoßen.



Auf der Autobahn A3 auf Höhe des Flughafens in Frankfurt am Main ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Autounfall gekommen. Dabei ist in Fahrtrichtung Köln ein Auto mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen.

Offenbar hatte es an der Stelle zuvor einen leichteren Unfall gegeben, bei dem ein 37-Jähriger mit seinem Auto gegen die Leitplanke prallte. Sein Wagen war entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur zum Stehen gekommen und der Mann ist ausgestiegen, um die Unfallstelle zu sichern. Kurz darauf ist dann ein zweites Auto frontal in das stehende Fahrzeug gefahren.

Getöteter saß hinten

Nach ersten Erkenntnissen saßen fünf Männer in dem zweiten Auto, der tödlich verletzte 38-Jährige soll hinten gesessen haben. Ein weiterer Insasse wurde demnach schwer, drei Insassen leicht verletzt.



Die genauen Umstände des Unfalls müssten noch ermittelt werden, sagte die Polizeisprecherin. Die Autobahn war in Richtung Köln zeitweise voll gesperrt.