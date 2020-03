Frankfurt am Main

Nach Betrugsversuch auf Polizisten zugefahren: Prozessbeginn

03.03.2020, 01:33 Uhr | dpa

Wegen Betrugs muss sich ein 26 Jahre alter Mann von (dem morgigen) Dienstag (09.30 Uhr) an vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Er soll sich als Polizist ausgegeben haben und nach einem Betrugsversuch auf seine echten "Kollegen" mit einem Auto zugerast sein. Der angebliche Polizist soll im Juni vergangenen Jahres bei einer 79-Jährigen in Kronberg (Taunus) als sogenannter Abholer 60 000 Euro in Empfang genommen haben. (AZ 3590 Js 225949/19)

Als ihn die echten Polizeibeamten vor dem Wohnhaus zur Rede stellten, stieg er laut Anklage in sein Auto und fuhr plötzlich mit hohem Tempo auf sie zu. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd fielen auch noch zwei Schüsse aus Polizeiwaffen. Das Gericht hat vorerst zwei Verhandlungstage terminiert.