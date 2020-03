Frankfurt am Main

Michelin vergibt Sterne für Spitzengastronomie

03.03.2020, 02:34 Uhr | dpa

Der Restaurantführer Guide Michelin verkündet am (morgigen) Dienstag (11.00 Uhr) die aktuelle Riege der deutschen Sterne-Häuser. Eine ursprünglich in Hamburg geplante Gala war wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Nun soll bei einem Livestream im Internet bekannt gegeben werden, wer die begehrten Auszeichnungen bekommt. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Im vergangenen Jahr waren 309 Restaurants ausgezeichnet worden, 9 mehr als 2018.

Hochburgen für Gourmets sind Millionenstädte wie Berlin, Hamburg und München. Aber auch kleine Orte stechen hervor - wie Andernach in Rheinland-Pfalz mit zuletzt zweimal einem und einmal zwei Sternen oder Baiersbronn im Schwarzwald, das 2019 zwei Drei-Sterne-Restaurants und zwei Häusern mit einem Stern hatte.